Поздравление с Новым годом от тигра Степана © VK / moscow_zoo

Полосатый обитатель Московского зоопарка — тигр Степан — поздравил жителей России с Новым годом. Видео из зоосада опубликовано в группе в соцсети "ВКонтакте".

"Желаю вам счастья, любви и удачи! Мягко шагать по песку и снегу, добиваться поставленных целей, добираться до вкусной добычи, защищать близких, никогда не падать духом, чтобы все сюрпризы были только приятными", — "перевели" обаятельное фырчание тигра сотрудники зоопарка.

Напомним, Степан — гибрид суматранского и амурского тигров — прибыл в зоосад осенью 2021-го из филиала под Великим Устюгом. Встретить хищника можно на "Острове зверей".