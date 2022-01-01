"Никогда не падать духом!": Тигр Степан из Московского зоопарка в Новый год пожелал россиянам добиваться целей
Хищник — символ 2022-го — обозначил дружелюбные намерения обаятельным фырчанием. И на камеру разорвал подарок — коробку с куском мяса.
Тигр Степан в Московском зоопарке © VK / moscow_zoo
Поздравление с Новым годом от тигра Степана © VK / moscow_zoo
Полосатый обитатель Московского зоопарка — тигр Степан — поздравил жителей России с Новым годом. Видео из зоосада опубликовано в группе в соцсети "ВКонтакте".
"Желаю вам счастья, любви и удачи! Мягко шагать по песку и снегу, добиваться поставленных целей, добираться до вкусной добычи, защищать близких, никогда не падать духом, чтобы все сюрпризы были только приятными", — "перевели" обаятельное фырчание тигра сотрудники зоопарка.
Напомним, Степан — гибрид суматранского и амурского тигров — прибыл в зоосад осенью 2021-го из филиала под Великим Устюгом. Встретить хищника можно на "Острове зверей".
А ранее москвичей с Новым годом поздравил мэр Сергей Собянин. Столичный градоначальник выразил особую благодарность медикам и отметил, что, несмотря на сложности, столица продолжает активно развиваться. Строится новое жильё, дороги, школы и другие объекты.
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