Астролог Любимова назвала знаки зодиака, которые в 2022-м добьются успехов в работе

Если вы боялись начать собственный бизнес или поменять работу и всё ждали у моря погоды, то такая "погода" наступит в этом году. Пришло время карьеристов. Любые шаги в профессии будут иметь успех, пора действовать, советует астролог Лилия Любимова в разговоре с РИА "Новости".

"Я рекомендую сконцентрироваться на личных достижениях, потому что Тигр — год активный, год, связанный в первую очередь с развитием личного бренда, с собственными достижениями и так далее. Это год для индивидуалистов, у кого первоочередная задача — сделать карьеру, поменять работу, получить выше должность, открыть собственное дело", — отмечает она.

Баловнями судьбы в 2022 году станут Рыбы, Раки и Скорпионы. Карьерная лестница приведёт их к вершинам олимпа. Чуть сложнее год покажется Девам, Стрельцам и Близнецам, но и у них в профессиональном плане будут успехи. А вот Козерогам повезёт больше всех. Без труда они смогут выловить не одну рыбку, а огромное количество. Поэтому осталось дождаться окончания новогодних праздников и окунуться с головой в работу.