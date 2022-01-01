Компьютерная игромания официально признана болезнью

Всемирная организация здравоохранения с 1 января официально признала компьютерную игроманию болезнью. Соответствующая запись внесена в 11-е обновление Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-11).

Как сообщает РИА "Новости", человеку могут диагностировать компьютерную игроманию, если у него в течение года есть признаки игрового расстройства, которые пагубно влияют на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области его жизни.

"Диагноз "игромания" может быть поставлен только обученными профессионалами-медиками. Поэтому нельзя применять диагностическое описание игрового расстройства в отношении своих родственников или друзей. Это прерогатива медиков", — сказал эксперт ВОЗ в сфере психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.

По его словам, один из симптомов компьютерной игромании — желание играть, которое начинает для человека перевешивать по важности другие интересы, мешать его социальной жизни. В то же время увлечение какой-то игрой на протяжении нескольких дней болезнью признать нельзя.