Компьютерная игромания официально признана болезнью
Такой диагноз может быть поставлен при длительном увлечении играми, пагубно влияющем на другие стороны жизни.
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Всемирная организация здравоохранения с 1 января официально признала компьютерную игроманию болезнью. Соответствующая запись внесена в 11-е обновление Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-11).
Как сообщает РИА "Новости", человеку могут диагностировать компьютерную игроманию, если у него в течение года есть признаки игрового расстройства, которые пагубно влияют на семейные, социальные, образовательные, профессиональные и другие области его жизни.
"Диагноз "игромания" может быть поставлен только обученными профессионалами-медиками. Поэтому нельзя применять диагностическое описание игрового расстройства в отношении своих родственников или друзей. Это прерогатива медиков", — сказал эксперт ВОЗ в сфере психоактивных веществ и аддиктивного поведения Владимир Позняк.
По его словам, один из симптомов компьютерной игромании — желание играть, которое начинает для человека перевешивать по важности другие интересы, мешать его социальной жизни. В то же время увлечение какой-то игрой на протяжении нескольких дней болезнью признать нельзя.
Как сообщал Лайф, ранее психиатр рассказал, какими способами спасти детей от гаджетомании. Антон Масякин объяснил, что до семи лет ребёнок полностью повторяет поведение своих родителей. Поэтому взрослым прежде всего стоит обратить внимание на себя, чтобы не сформировать опасную зависимость у младшего поколения.
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