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Кличко упрекнул Запад в "слишком позднем" введении санкций против России

Сейчас же, по его мнению, Украину должны обеспечить "самым передовым вооружением".

1 января, 10:34
<p>Виталий Кличко. © Администрация Киева</p>

Виталий Кличко. © Администрация Киева

Мэр Киева Виталий Кличко упрекнул западные страны в том, что они, как он считает, слишком поздно ввели санкции против России. Нужно было "намного раньше" сделать это и поддержать Украину. Таким мнением Кличко поделился в интервью газете Telegraph. Он уверен, что Запад должен поставить его стране "самое передовое вооружение".

Как пишет издание, мэр Киева начал тренироваться с резервистами из сил территориальной обороны. Кличко считает, что такая подготовка необходима для должностных лиц высшего и среднего уровня в государстве, которое "почти восемь лет находится в состоянии войны".

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Кличко уверен, что Украина не способна самостоятельно "преодолеть сложные проблемы, с которыми она сталкивается", ей нужна помощь "друзей и надёжных партнёров".

Ранее Лайф рассказывал, что Виталий Кличко потребовал развернуть систему территориальной обороны Киева из-за "заявлений и угрозы России". В Минобороны Украины тут же напомнили ему о границах полномочий.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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