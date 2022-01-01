Кличко упрекнул Запад в "слишком позднем" введении санкций против России

Мэр Киева Виталий Кличко упрекнул западные страны в том, что они, как он считает, слишком поздно ввели санкции против России. Нужно было "намного раньше" сделать это и поддержать Украину. Таким мнением Кличко поделился в интервью газете Telegraph. Он уверен, что Запад должен поставить его стране "самое передовое вооружение".

Как пишет издание, мэр Киева начал тренироваться с резервистами из сил территориальной обороны. Кличко считает, что такая подготовка необходима для должностных лиц высшего и среднего уровня в государстве, которое "почти восемь лет находится в состоянии войны".