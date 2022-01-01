Кличко упрекнул Запад в "слишком позднем" введении санкций против России
Сейчас же, по его мнению, Украину должны обеспечить "самым передовым вооружением".
Виталий Кличко. © Администрация Киева
Мэр Киева Виталий Кличко упрекнул западные страны в том, что они, как он считает, слишком поздно ввели санкции против России. Нужно было "намного раньше" сделать это и поддержать Украину. Таким мнением Кличко поделился в интервью газете Telegraph. Он уверен, что Запад должен поставить его стране "самое передовое вооружение".
Как пишет издание, мэр Киева начал тренироваться с резервистами из сил территориальной обороны. Кличко считает, что такая подготовка необходима для должностных лиц высшего и среднего уровня в государстве, которое "почти восемь лет находится в состоянии войны".
Кличко уверен, что Украина не способна самостоятельно "преодолеть сложные проблемы, с которыми она сталкивается", ей нужна помощь "друзей и надёжных партнёров".
Ранее Лайф рассказывал, что Виталий Кличко потребовал развернуть систему территориальной обороны Киева из-за "заявлений и угрозы России". В Минобороны Украины тут же напомнили ему о границах полномочий.
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