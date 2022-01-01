Спецэпизод "Гарри Поттер 20 лет спустя" вышел на русском языке

Вышел на экраны специальный эпизод "Гарри Поттер 20 лет спустя. Возвращение в Хогвартс". В русскоязычном варианте его озвучили артисты дубляжа, которые работали и с оригинальными фильмами. Эпизод представлен в одном из отечественных онлайн-кинотеатров.

Согласно трейлеру, в спецэпизоде актёры расскажут о процессе создания "Гарри Поттера и философского камня". Также они поделятся забавными историями, побывают в оригинальных декорациях школьного замка Хогвартс. Кроме Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта и Эммы Уотсон были привлечены и другие артисты из саги. Ожидается, что зрителям покажут ранее не изданные интервью, редкие кадры.

"Это дань уважения всем, кого затронула кинофраншиза, от съёмочной группы до преданных поклонников, которые продолжают поддерживать дух волшебного мира", — заявил ранее Том Ашейм, президент Warner Bros.