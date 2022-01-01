Спецэпизод "Гарри Поттер 20 лет спустя" вышел на русском языке
Исполнители главных ролей встречаются в замке Хогвартс. Фанатам саги обещают много сюрпризов.
Кадр из эпизода "Гарри Поттер 20 лет спустя" © Warner Bros.
Вышел на экраны специальный эпизод "Гарри Поттер 20 лет спустя. Возвращение в Хогвартс". В русскоязычном варианте его озвучили артисты дубляжа, которые работали и с оригинальными фильмами. Эпизод представлен в одном из отечественных онлайн-кинотеатров.
Согласно трейлеру, в спецэпизоде актёры расскажут о процессе создания "Гарри Поттера и философского камня". Также они поделятся забавными историями, побывают в оригинальных декорациях школьного замка Хогвартс. Кроме Дэниела Рэдклиффа, Руперта Гринта и Эммы Уотсон были привлечены и другие артисты из саги. Ожидается, что зрителям покажут ранее не изданные интервью, редкие кадры.
"Это дань уважения всем, кого затронула кинофраншиза, от съёмочной группы до преданных поклонников, которые продолжают поддерживать дух волшебного мира", — заявил ранее Том Ашейм, президент Warner Bros.
Лайф рассказывал, что в Москву приезжал исполнитель роли Драко Малфоя в "Гарри Поттере" актёр Том Фелтон. На фан-встречу с артистом пришли сотни поклонников. Сам Фелтон признался, что это первый в его жизни визит в Россию и первые русские поклонники, которых он когда-либо встречал.
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