Жительница Подмосковья утонула в Балтийском море
По предварительным данным, женщина вышла на волнорез, не удержалась и упала в воду.
Фото © vk.com/vlastzelenogradsk
Жительница подмосковного Раменского, которой было 65 лет, утонула 31 декабря в Балтийском море. Случилось это в курортном городе Зеленоградск в Калининградской области, сообщили в региональном управлении СК РФ.
"Личность погибшей установлена. Ей оказалась 65-летняя жительница города Раменское Московской области, приехавшая в регион на отдых", — говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, пенсионерка вышла на волнорез, оступилась и упала в воду. Другие отдыхающие вытащили из воды уже безжизненное тело.
Как отмечают следователи, видимых признаков насильственного характера смерти не обнаружено, однако будут проведены экспертизы для установления причины смерти.
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