Жительница Подмосковья утонула в Балтийском море

Жительница подмосковного Раменского, которой было 65 лет, утонула 31 декабря в Балтийском море. Случилось это в курортном городе Зеленоградск в Калининградской области, сообщили в региональном управлении СК РФ.

"Личность погибшей установлена. Ей оказалась 65-летняя жительница города Раменское Московской области, приехавшая в регион на отдых", — говорится в сообщении ведомства.

По предварительным данным, пенсионерка вышла на волнорез, оступилась и упала в воду. Другие отдыхающие вытащили из воды уже безжизненное тело.

Как отмечают следователи, видимых признаков насильственного характера смерти не обнаружено, однако будут проведены экспертизы для установления причины смерти.