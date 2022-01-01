В Москве лабрадор три часа провёл на морозе на привязи у трансформаторной будки
Как утверждает хозяйка, пёс по кличке Принц сбежал во время утренней прогулки, причём произошло это не впервые. Каждый раз собака чудом возвращается домой.
Скриншот видео © Instagram / severniy_svao
Лабрадор на привязи у трансформаторной будки в Москве © Instagram / severniy_svao
Неравнодушные москвичи спасли 11-летнего лабрадора, который более трёх часов провёл на морозе привязанным с помощью поводка к трансформаторной будке. Эта история произошла в середине декабря 2021-го, о ней стало известно из поста в аккаунте "Северный СВАО Москва" в "Инстаграме".
Пса заметили неравнодушные люди, отводившие детей в сад. Он ходил из стороны в сторону и лаял — "явно звал на помощь", поделилась с подписчиками местная жительница Ирина Донская. Женщина забрала собаку домой, напоила водой, в квартире животное отогрелось. После лабрадора повели к ветеринару, чтобы узнать, есть ли чип. Врач осмотрел пса, но чипа не нашёл. Узнать о хозяине пока не представлялось возможным, и Ирина начала опрашивать жителей соседних домов, не знают ли они, кто владелец собаки.
Ирина и Принц © Instagram / donskayairi
К счастью, вскоре москвичке написала хозяйка пса. Она сообщила, что Принц сбежал во время утренней прогулки и это произошло не впервые. К будке его, вероятно, привязал кто-то из прохожих.
"Хочется попросить каждого, у кого есть собака, что если уж вы взяли животное, то будьте ответственны. У каждой собаки, по моему мнению, должен быть адресник, ну на край — номер телефона прям на ошейнике, написанный ручкой", — поделилась своим мнением Ирина, на время приютившая пса.
Ранее Лайф писал, что собака из Сургута стала настоящей звездой социальных сетей после того, как её фотографии начали выкладывать жители ХМАО. Животное спасалось от холодов на обогреваемой остановке. Его оттуда выгоняли коммунальщики. Но друг человека не обижался и возвращался греться вновь.
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