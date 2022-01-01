В Москве лабрадор три часа провёл на морозе на привязи у трансформаторной будки

Лабрадор на привязи у трансформаторной будки в Москве © Instagram / severniy_svao

Неравнодушные москвичи спасли 11-летнего лабрадора, который более трёх часов провёл на морозе привязанным с помощью поводка к трансформаторной будке. Эта история произошла в середине декабря 2021-го, о ней стало известно из поста в аккаунте "Северный СВАО Москва" в "Инстаграме".

Пса заметили неравнодушные люди, отводившие детей в сад. Он ходил из стороны в сторону и лаял — "явно звал на помощь", поделилась с подписчиками местная жительница Ирина Донская. Женщина забрала собаку домой, напоила водой, в квартире животное отогрелось. После лабрадора повели к ветеринару, чтобы узнать, есть ли чип. Врач осмотрел пса, но чипа не нашёл. Узнать о хозяине пока не представлялось возможным, и Ирина начала опрашивать жителей соседних домов, не знают ли они, кто владелец собаки.

Ирина и Принц © Instagram / donskayairi

К счастью, вскоре москвичке написала хозяйка пса. Она сообщила, что Принц сбежал во время утренней прогулки и это произошло не впервые. К будке его, вероятно, привязал кто-то из прохожих.

"Хочется попросить каждого, у кого есть собака, что если уж вы взяли животное, то будьте ответственны. У каждой собаки, по моему мнению, должен быть адресник, ну на край — номер телефона прям на ошейнике, написанный ручкой", — поделилась своим мнением Ирина, на время приютившая пса.