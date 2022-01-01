В России впервые с сентября за сутки выявлено менее 20 тысяч случаев ковида

Суточный прирост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России составил 19 751 случай. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб. Менее 20 тысяч случаев выявлено впервые с сентября прошлого года.

"За последние сутки в России выявлен 19 751 случай CoViD-19 в 85 регионах, из них 1843 (9,3%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни", — говорится в сообщении оперативного штаба.

За сутки от ковида умерло 847 человек, и это тоже минимум с сентября. 33 144 человека выздоровели. Общее количество выявленных случаев достигло 10 519 733, из них выздоровело 9 497 063 человека.