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В Москве прохожий нашёл у мусорных баков зарезанную девушку

Личность несчастной, лежавшей в луже крови, уже установлена. Погибшей было 25 лет.

1 января, 08:56

© Pixabay

В Москве неизвестный жестоко расправился с 25-летней девушкой. Как передаёт "Рен-ТВ", на тело убитой наткнулся случайный прохожий, оно лежало возле мусорных контейнеров на улице Островитянова. Убийство было совершено незадолго до Нового года.

На теле несчастной насчитали множество колото-резаных ранений. Личность погибшей полицейские уже установили. Кто мог её зарезать, не уточняется. Возбуждено уголовное дело.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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