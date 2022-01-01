В Москве прохожий нашёл у мусорных баков зарезанную девушку

В Москве неизвестный жестоко расправился с 25-летней девушкой. Как передаёт "Рен-ТВ", на тело убитой наткнулся случайный прохожий, оно лежало возле мусорных контейнеров на улице Островитянова. Убийство было совершено незадолго до Нового года.

На теле несчастной насчитали множество колото-резаных ранений. Личность погибшей полицейские уже установили. Кто мог её зарезать, не уточняется. Возбуждено уголовное дело.