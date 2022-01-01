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Глава СКР Бастрыкин поручил изучить доводы противников концерта Линдеманна в Новосибирске

Общественники утверждают, что им сложно оградить собственных детей "от потока мерзости и нечистот", льющегося изо всех щелей — экранов ТВ и Сети.

1 января, 08:40
<p>Тилль Линдеманн © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/till_lindemann_official/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">till_lindemann_official</a></p>

Тилль Линдеманн © Instagram / till_lindemann_official

Руководитель СУ СКР по Новосибирской области Антон Бадулин проверит доводы общественников, высказавшихся резко против запланированного на 26 января выступления фронтмена метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна. Такое поручение дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как уточняется в релизе на сайте Следкома, обращение недовольных граждан было опубликовано в ряде СМИ. Активисты потребовали отменить концерт и попросили депутатов поддержать их и на законодательном уровне противодействовать "антикультурным явлениям". Общественники указали, что солидарны с мнением самого Бастрыкина. В интервью "Российской газете" председатель СК указал на необходимость дать отпор гибридной войне, которую против нашей страны ведут некоторые западные институты.

На концерте в Новосибирске Линдеманн забросал зрителей тортами — видео

На концерте в Новосибирске Линдеманн забросал зрителей тортами — видео

В сентябре 2021-го Линдеманн выступил на фестивале "Спасская башня" в Москве. Лидер Rammstein спел на русском песню "Любимый город" под аккомпанемент трёх оркестров.

Солист Rammstein выпустил короткометражный фильм "Я ненавижу детей"

Солист Rammstein выпустил короткометражный фильм "Я ненавижу детей"

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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