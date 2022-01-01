Глава СКР Бастрыкин поручил изучить доводы противников концерта Линдеманна в Новосибирске

Как уточняется в релизе на сайте Следкома, обращение недовольных граждан было опубликовано в ряде СМИ. Активисты потребовали отменить концерт и попросили депутатов поддержать их и на законодательном уровне противодействовать "антикультурным явлениям". Общественники указали, что солидарны с мнением самого Бастрыкина. В интервью "Российской газете" председатель СК указал на необходимость дать отпор гибридной войне, которую против нашей страны ведут некоторые западные институты.