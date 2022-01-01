Глава СКР Бастрыкин поручил изучить доводы противников концерта Линдеманна в Новосибирске
Общественники утверждают, что им сложно оградить собственных детей "от потока мерзости и нечистот", льющегося изо всех щелей — экранов ТВ и Сети.
Тилль Линдеманн © Instagram / till_lindemann_official
Руководитель СУ СКР по Новосибирской области Антон Бадулин проверит доводы общественников, высказавшихся резко против запланированного на 26 января выступления фронтмена метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна. Такое поручение дал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Как уточняется в релизе на сайте Следкома, обращение недовольных граждан было опубликовано в ряде СМИ. Активисты потребовали отменить концерт и попросили депутатов поддержать их и на законодательном уровне противодействовать "антикультурным явлениям". Общественники указали, что солидарны с мнением самого Бастрыкина. В интервью "Российской газете" председатель СК указал на необходимость дать отпор гибридной войне, которую против нашей страны ведут некоторые западные институты.
В сентябре 2021-го Линдеманн выступил на фестивале "Спасская башня" в Москве. Лидер Rammstein спел на русском песню "Любимый город" под аккомпанемент трёх оркестров.
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