Лозунги киевских политиков идут вразрез с мнением самих украинцев. Последние до сих пор считают себя близким с русскими народом и не готовы ставить государственные интересы выше личных. Об этом в эфире телеканала NTA заявил журналист Виталий Портников. В пример он привёл отношение украинцев к кинематографу. Сериал "Сваты", по словам киевского журналиста, оба народа смотрят "в единой гармонии".

"Пока украинцы с русскими плачут над одним и тем же сериалом, президентом Украины, безусловно, является Владимир Путин, а не Владимир Зеленский. По крайней мере, для огромного количества украинцев", — отметил он.

Журналист напомнил, что в 2021-м фанаты "Сватов" пришли в ярость из-за перевода сериала на украинский язык. Пользователи Сети делились гневными комментариями и требовали оставить русский язык в киноленте. В итоге группа "1+1 media" пошла навстречу зрителям и решила пока не дублировать фильмы на украинский, сделав переход постепенным.