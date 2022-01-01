"Привет" с Красной планеты: Китайский зонд "Тяньвэнь-1" прислал новые фото Марса

На это ушло 19,5 минуты. Модуль работает на орбите Красной планеты свыше 500 дней, от Земли его отделяет расстояние в три с половиной миллиона километров.