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"Привет" с Красной планеты: Китайский зонд "Тяньвэнь-1" прислал новые фото Марса

На это ушло 19,5 минуты. Модуль работает на орбите Красной планеты свыше 500 дней, от Земли его отделяет расстояние в три с половиной миллиона километров.

1 января, 08:10

© Twitter / AJ_FI / CNSA / CLEP / PEC]

Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" прислал серию снимков Марса, фотографиями поделилось Государственное космическое управление КНР.

Модуль удалён от Земли на три с половиной миллиона километров, на передачу фотографий ушло 19,5 минуты. На орбите Марса китайская разработка трудится 526 дней.

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Напомним, в мае 2021-го автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" успешно приземлилась на поверхность Марса, составив компанию американскому роверу. Китай запустил марсианский зонд в июле 2020 года. Он служит ретранслятором при передаче информации с китайского марсохода. Космический аппарат прислал свой первый снимок Красной планеты с расстояния 2,2 миллиона километров, а также видео с орбиты Марса.

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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