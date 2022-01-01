"Привет" с Красной планеты: Китайский зонд "Тяньвэнь-1" прислал новые фото Марса
На это ушло 19,5 минуты. Модуль работает на орбите Красной планеты свыше 500 дней, от Земли его отделяет расстояние в три с половиной миллиона километров.
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Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" прислал серию снимков Марса, фотографиями поделилось Государственное космическое управление КНР.
Модуль удалён от Земли на три с половиной миллиона километров, на передачу фотографий ушло 19,5 минуты. На орбите Марса китайская разработка трудится 526 дней.
#HappyNewYear from #Mars! China's #Tianwen-1 Mars probe sent new images taken on the first day of 2022, including images of the orbiter with the Red Planet, Zhurong rover on Mars surface and the planet's North Pole glacier. (Photos via China National Space Administration) pic.twitter.com/QTtLxdRHoz— People's Daily, China (@PDChina) January 1, 2022
Напомним, в мае 2021-го автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" успешно приземлилась на поверхность Марса, составив компанию американскому роверу. Китай запустил марсианский зонд в июле 2020 года. Он служит ретранслятором при передаче информации с китайского марсохода. Космический аппарат прислал свой первый снимок Красной планеты с расстояния 2,2 миллиона километров, а также видео с орбиты Марса.
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