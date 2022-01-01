Российские учёные предложили очищать пресную воду аэрогелем

Учёные в России разработали новую технологию очистки воды и воздуха от органических загрязнений. Они предлагают использовать для этого технологичный аэрогель, включающий несколько "фильтров". Об этом сообщает РИА "Новости".

"В Центре компетенций НТИ "Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества" на базе МГТУ имени Баумана разработали технологию получения композитных сорбентов на основе оксида графена — супергидрофобных аэрогелей, которые будут применяться для очистки воды и воздуха от органических загрязнений", — приводит агентство сообщение пресс-службы "Платформы НТИ".

Учёные считают, что их технология поможет бороться с такими загрязнителями, как красители, растворители и другие химические отходы предприятий лёгкой промышленности. Это позволит восполнять возрастающий недостаток пресной воды.

Авторы проекта отмечают, что в дальнейшем можно будет менять, дополнять структуру аэрогеля. Например, для бактерицидного действия можно будет добавить в него наночастицы серебра. Ожидается, что разработка будет выпущена на рынок в 2025–2026 году.