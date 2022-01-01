В аэропортах Москвы отменили 87 рейсов
Кроме того, задержаны вылеты девяти самолётов. Лидером по числу отменённых рейсов, как и вчера, стал аэропорт Шереметьево.
Кадр из видео © Instagram / samoylovaoxana
Обстановка в Шереметьево ранним утром 1 января 2022-го © Instagram / samoylovaoxana
В аэропортах Москвы 1 января продолжились задержки и отмены рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание". Так, во Внуково три рейса отменены и ещё три задержаны, в Домодедово задержаны вылеты четырёх самолётов.
Безусловный лидер по числу отменённых рейсов — Шереметьево. Из авиагавани не вылетит 84 самолёта, вылеты ещё двух задержаны.
"1 января, шесть утра, народу в аэропорту очень-очень-очень много! Все куда-то летят, и мы тоже", — поделилась с подписчиками в "Инстаграме" супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова.
Напомним, 31 декабря в столичных авиагаванях задержали и отменили свыше 200 рейсов. Причём лидером по числу отменённых рейсов, как и сегодня, был аэропорт Шереметьево.
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