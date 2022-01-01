В аэропортах Москвы отменили 87 рейсов

Обстановка в Шереметьево ранним утром 1 января 2022-го © Instagram / samoylovaoxana

В аэропортах Москвы 1 января продолжились задержки и отмены рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписание". Так, во Внуково три рейса отменены и ещё три задержаны, в Домодедово задержаны вылеты четырёх самолётов.

Безусловный лидер по числу отменённых рейсов — Шереметьево. Из авиагавани не вылетит 84 самолёта, вылеты ещё двух задержаны.

"1 января, шесть утра, народу в аэропорту очень-очень-очень много! Все куда-то летят, и мы тоже", — поделилась с подписчиками в "Инстаграме" супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова.