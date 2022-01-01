Пушков предупредил IT-компании о последствиях невыполнения закона о "приземлении"
По мнению сенатора, они заняли выжидательную позицию, власти будут готовы дать им некоторое время.
Фото © Twitter / Алексей Пушков
Если иностранные IT-компании будут затягивать с открытием филиалов и представительств в РФ, с созданием российских юридических лиц, это вызовет последствия, в частности запрет на рекламу. Об этом предупредил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Дело в том, что сегодня вступил в силу закон, который обязывает зарубежные IT-компании, действующие в России, открывать местные филиалы, представительства или учреждать юридические лица на территории РФ. Как отметил парламентарий, пока не поступало сообщений о том, что этот процесс начался.
"Думаю, они займут выжидательную позицию. Мы готовы дать этим компаниям определённый срок, например два-три месяца, на выполнение требований закона, но они должны понимать, что длительное затягивание процесса регистрации повлечёт за собой неизбежные меры воздействия, в том числе запрет на размещение рекламы на IT-платформах и блокировку денежных переводов в их пользу", — сказал Пушков в интервью ТАСС.
Он отметил, что пока также не поступало сообщений о том, что какая-то компания решила уйти с российского рынка из-за этого закона о "приземлении". Сенатор предупредил, что требования документа придётся выполнять, и напомнил о назначенных недавно Google и Facebook оборотных штрафах.
Напомним, ранее Роскомнадзор включил в реестр исполнителей закона о "приземлении" 13 компаний. Это Google, Apple, Meta Platforms (включает Facebook, Instagram, WhatsApp), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte.Ltd. (платформа Likee), Discord, Pinterest и Twitch.
Напомним, закон о "приземлении" президент России Владимир Путин подписал 1 июля. Позже глава государства отметил, что его название "загадочное", но содержание вполне конкретное. Путин подчеркнул, что в законе сформулированы требования к международным компаниям, работающим в российском сегменте Интернета, по регистрации и открытию своих представительств в нашей стране.
Ранее мировой суд в Москве назначил компании Google оборотный штраф в размере более чем 7,2 миллиарда рублей за систематическое неудаление запрещённой в РФ информации. В Google заявили, что изучат решение суда и определят дальнейшие шаги. Оборотный штраф в размере 1,9 миллиарда рублей за те же нарушения получила и компания Meta (Facebook).
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