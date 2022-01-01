Пушков предупредил IT-компании о последствиях невыполнения закона о "приземлении"

Если иностранные IT-компании будут затягивать с открытием филиалов и представительств в РФ, с созданием российских юридических лиц, это вызовет последствия, в частности запрет на рекламу. Об этом предупредил председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Дело в том, что сегодня вступил в силу закон, который обязывает зарубежные IT-компании, действующие в России, открывать местные филиалы, представительства или учреждать юридические лица на территории РФ. Как отметил парламентарий, пока не поступало сообщений о том, что этот процесс начался.

"Думаю, они займут выжидательную позицию. Мы готовы дать этим компаниям определённый срок, например два-три месяца, на выполнение требований закона, но они должны понимать, что длительное затягивание процесса регистрации повлечёт за собой неизбежные меры воздействия, в том числе запрет на размещение рекламы на IT-платформах и блокировку денежных переводов в их пользу", — сказал Пушков в интервью ТАСС.

Он отметил, что пока также не поступало сообщений о том, что какая-то компания решила уйти с российского рынка из-за этого закона о "приземлении". Сенатор предупредил, что требования документа придётся выполнять, и напомнил о назначенных недавно Google и Facebook оборотных штрафах.