Япония решила запустить первый в мире спутник из дерева

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) решило запустить в космос первый в мире деревянный спутник. Подготовку к этому начнут в начале следующего года, передаёт агентство Kyodo.

Для начала астронавт Такао Дои выйдет в открытый космос и закрепит снаружи исследовательского модуля на Международной космической станции образцы древесины. Это позволит изучить, как меняются её свойства в таких условиях. Учёные решили, что это будет древесина магнолии и каменной берёзы. Панели проведут в открытом космосе девять месяцев, после чего их тщательно изучат и выберут материал для изготовления спутника.

Предполагается, что аппарат будет совсем небольшим — кубом с гранью 10 сантиметров. У него будет как наружное, так и внутреннее оборудование. Создавать спутник будут специалисты из Киотского университета и компании Sumitomo Forestry при поддержке JAXA. Планируется, что запустят аппарат в 2033 году. Японские учёные рассчитывают, что эксперимент подтвердит возможность использования дерева в качестве экологически чистого материала для производства космических спутников.