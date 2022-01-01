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Япония решила запустить первый в мире спутник из дерева

Учёные хотят понять, как этот материал будет вести себя в условиях космоса.

1 января, 06:52
<p>Фото © JAXA</p>

Фото © JAXA

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) решило запустить в космос первый в мире деревянный спутник. Подготовку к этому начнут в начале следующего года, передаёт агентство Kyodo.

Для начала астронавт Такао Дои выйдет в открытый космос и закрепит снаружи исследовательского модуля на Международной космической станции образцы древесины. Это позволит изучить, как меняются её свойства в таких условиях. Учёные решили, что это будет древесина магнолии и каменной берёзы. Панели проведут в открытом космосе девять месяцев, после чего их тщательно изучат и выберут материал для изготовления спутника.

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Предполагается, что аппарат будет совсем небольшим — кубом с гранью 10 сантиметров. У него будет как наружное, так и внутреннее оборудование. Создавать спутник будут специалисты из Киотского университета и компании Sumitomo Forestry при поддержке JAXA. Планируется, что запустят аппарат в 2033 году. Японские учёные рассчитывают, что эксперимент подтвердит возможность использования дерева в качестве экологически чистого материала для производства космических спутников.

Ранее Лайф сообщал, что Россия планирует запустить в космос четыре спутника-шара в 2025 году. В частности, аппараты должны будут решать задачи в интересах навигационной системы ГЛОНАСС.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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