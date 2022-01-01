Один человек погиб, четверых не могут найти после пожара под Иркутском

В Иркутской области в селе Хомутово один человек погиб, судьба ещё четырёх неизвестна после пожара, который произошёл в двухэтажном деревянном доме. Об этом сообщает агентство "ИрСити" со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Как отмечается, сообщение о пожаре на улице Депутатская поступило от очевидца в 08:43 по местному времени (03:43 мск). К приезду пожарных огонь уже полностью охватил дом. Возгорание локализовали к 09:35 на площади 216 квадратных метров, а через два часа ликвидировали.

По предварительной информации, в доме было девять человек. Пятерым удалось выбежать, но один из них погиб в карете скорой помощи. Судьба четырёх оставшихся внутри здания неизвестна.