В Сочи с 1 января в пять раз увеличился курортный сбор

В Сочи с 1 января с 10 до 50 рублей в сутки увеличился курортный сбор, который направляется на благоустройство туристических пространств. Об этом нововведении сообщили в пресс-службе администрации города.

"Увеличение размера курортного сбора на главном курорте страны обусловлено необходимостью повышения поступлений в бюджет региона, направляемых на финансирование работ по проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, благоустройству и ремонту объектов курортной инфраструктуры края", — отметили в мэрии курортного города.

Ранее в Законодательном собрании Краснодарского края отмечали, что в других городах и районах региона, где собирается курортный сбор, он вырастет с 10 до 30 рублей в сутки. Пятикратный рост в Сочи объяснили тем, что в этом городе очень много гостиниц и домов отдыха, он очень протяжённый.

"Порядка 40% турпотока на курорты Краснодарского края приходится на Сочи. Соответственно, город имеет самую высокую рекреационную и антропогенную нагрузку, что вызывает необходимость восстановления курортной инфраструктуры в объемах, превосходящих другие территории", — добавили в пресс-службе мэрии.