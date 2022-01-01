Украина ввела запрет на вход российских судов во внутренние воды страны

На Украине вступил в силу закон, который предполагает запрет на вход российских грузовых судов во внутренние воды республики. Документ "О внутреннем водном транспорте" был принят Верховной радой в декабре 2020 года.

В законе говорится, что "перевозки в каботажных рейсах между речными портами <...> для осуществления грузовых операций на внутренних водных путях Украины <...> могут осуществляться украинскими судами или иностранными судами, судовладельцами которых выступают зарегистрированные на территории Украины субъекты хозяйствования, кроме судов под флагом государства-агрессора, судов, владельцами которых <...> являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом".

Так как на Украине именно Россию считают государством-агрессором, то российским судам, соответственно, и запрещено осуществлять такие перевозки. Под внутренними водами Украины понимаются реки — Днестр, Дунай, Днепр и другие. В офисе президента Владимира Зеленского заявляли, что принятие этого документа позволит создать в стране конкурентный рынок речных перевозок, увеличить грузопоток, что принесёт государству ежегодно дополнительно 13–16 млрд гривен (примерно $476–587 млн).