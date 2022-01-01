Гинцбург посоветовал недавно привитым от ковида есть больше белка

Тем, кто недавно вакцинировался от коронавируса, лучше после праздников делать упор на белковую пищу. Такой совет дал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, этот подход поможет ускорить выработку антител.

"В вегетарианской диете белков и аминокислот меньше, а антитела из аминокислот состоят, и их надо очень много, поэтому чем больше будет хороших аминокислот, легкодоступных, хорошо расщепляемых белков — хорошо усвояемое мясо, рыба, конечно, это поспособствует образованию антител", — сказал Гинцбург в интервью ТАСС.

Он отметил, что рацион, в котором достаточно белка, будет способствовать не только усилению иммунитета, но и улучшению настроения и повышению тонуса.