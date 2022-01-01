Праздник живота: Как не набрать вес в новогодние каникулы и стоит ли сжигать калории Новогодние каникулы — время традиционного застолья, длящегося несколько дней. Чтобы не переесть, одни готовят диетические блюда, другие готовят физически и психологически себя. Разбираемся, что лучше. 31 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Мифы о полезных продуктах

В длинные новогодние праздники многие подсознательно хотят защитить себя, выбирая вместо традиционных и по общепринятым меркам вредных продуктов те, что считаются здоровыми и полезными. Но диетологи уверены, что зачастую именно они могут нанести вред здоровью и поймёте вы это уже после Нового года.

Сёмга и форель

Слабосолёная красная рыба, как и красная икра, — традиционная закуска на новогоднем столе. Для некоторых это деликатес, для других вполне обычное дело. Но выигрывают в плане питания первые. Те, кто предпочитает нашу отечественную нерку или кету, потребляют меньше калорий и жиров. Дело в том, что наша рыба, как правило, дикая, её ловят в море. Правда, на новогоднем столе она смотрится не так аппетитно, как её заграничные красные собратья. Кроме того, несмотря на то что форель гораздо менее жирная, чем сёмга, количество этого жира всё равно высоко.

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Ещё одним недостатком может быть наличие красителей, которые для аппетитности добавляют производители, и масла, если красная рыба законсервирована.

Вместо глюкозы — фруктоза

Фруктоза особенно популярна среди тех, кто следит за своим питанием, старается соблюдать диету и спортивный режим. Такой аналог глюкозы уменьшает нагрузку на поджелудочную железу и не откладывается на боках. Без неё также не прожить больным сахарным диабетом. А вот для здорового человека преимущества фруктозы, как говорят диетологи, превращаются в недостатки.

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Организму проще из фруктозы получить жир, а не расщеплять её. Увлечение сладостями на заменителе глюкозы, в свою очередь, может вообще привести к сахарному диабету. Фруктоза усиливает невосприимчивость к инсулину, таким образом, угнетает его возможность расщеплять сахар. Так что побаловать себя "фруктозными сладостями" можно, но составлять стол из таких продуктов не стоит.

Обезжиренные продукты и растительное молоко

Диетический кефир и растительное молоко — настоящий бич времени для тех, кто старается похудеть. Но вместе с жирами из молочных продуктов уходит вкус. Есть такой продукт просто не хочется. Естественно, что производитель старается сделать так, чтобы обезжиренные молочные продукты стали вкусными. Для этого туда добавляют сахар, ароматизаторы и усилители вкуса. А вот это как раз опасно для фигуры, ведь причиной лишнего веса являются простые углеводы, то есть сахара, а не жиры, которые входят в состав молочных продуктов.

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Сахар — строительный материал для набора жировой прослойки. Это углеводы, которые, если вы не сожжёте их за короткий период времени, отложатся на ваших боках. А вот молочный жир таким не является. Чтобы создать жир из молока, организм должен превратить его сперва в простые углеводы, в глюкозу, а затем из глюкозы построить молекулы жира. Для этого требуется больше времени и энергии. Кстати, аналогично со свиным салом, споры вокруг которого не утихают, так что на новогодний стол его можно выложить. Кроме того, молочные жиры участвуют в синтезе гормонов, обеспечивают кожу, волосы и ногти важными компонентами.

Нужно ли "отрабатывать" то, что вы съедите за Новый год?

Большинство наверняка ответит на этот вопрос — "конечно, да". Но не всё так однозначно, считают психологи. Эксперты уверены, что нужно стараться не идти на поводу у общественного мнения и вредных стереотипов и не навешивать на еду дополнительный морально-этический груз. Садясь за новогодний стол, нельзя держать в себе мысль о том, что за всё съеденное придётся расплачиваться. Во-первых, вы подвергаете себя стрессу, что у некоторых, наоборот, ведёт к "заеданию" проблемы и, как следствие, ещё большему количеству калорий.

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Во-вторых, как утверждает специалист по питанию Эмми Киф, ограничение в еде сказывается на нас не только психологически, но и физически: в нашем организме вырабатываются гормоны стресса, из-за чего могут начаться проблемы с пищеварением и боли в желудке.

Как быть?

Решение в том, считают специалисты, чтобы прислушиваться к потребностям и реакциям своего тела — каждый день на протяжении всего года, но особенно в праздничную пору. Нужно практиковать так называемое осознанное питание, то есть фокусироваться не на количестве еды, а отмечать текстуру, вкус и запах пищи, а также удовольствие, которое она нам приносит.

А когда после праздников вы возобновите тренировки в зале, то концентрируйтесь не на сжигании калорий, а на том, какие эмоции доставляют вам физические нагрузки и общение с людьми.

Авторы Алексей Соков