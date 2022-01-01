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К Земле несутся два потенциально опасных астероида

Один из них размером с часовую башню Биг-Бен, а второй в два раза больше, чем небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг.

1 января, 05:13

© Pixabay

К Земле приближаются два потенциально опасных астероида. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на данные NASA.

Одно из небесных тел (астероид 2013 YD48) размером с часовую башню Биг-Бен в Лондоне, второе (астероид 7482 YD4) — в два раза больше, чем небоскрёб Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

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Согласно расчётам, астероид 2013 YD48 пройдёт мимо Земли 11 января на расстоянии 5,6 млн километров. Астероид 7482 YD4 должен приблизиться к 18 января на расстояние 0,013 астрономической единицы. По классификации Центра изучения околоземных объектов NASA, это считается "близким подходом".

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Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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