Украинский политолог Кулик назвал переговоры Путина и Байдена "опасным звонком" для Киева

Президент США Джо Байден проводит переговоры с лидером России Владимиром Путиным без предварительных консультаций с президентом Украины Владимиром Зеленским, и это очень плохо для Украины. Недавняя беседа лидеров США и России — "опасный звонок" для Киева. Такое мнение выразил украинский политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Для Киева это очень опасный звонок, поскольку стратегическая стабильность — это не только нераспространение ядерного оружия, это и сферы влияния России и США в Черноморском бассейне, на Ближнем Востоке. И надо быть бдительным, чтобы не возникло опасностей в различном прочтении этой стабильности между Киевом и Вашингтоном", — пишет Кулик.

Он призывает власти Украины лоббировать в США свои интересы, формировать "круг друзей Украины" в обеих ключевых американских партиях. При этом признаёт, что денег на эти цели нет, зато есть те, кто готов заниматься такой работой бесплатно, — это якобы "целая группа экспертов".

"Вопрос в том, чтобы мировые лидеры обращали внимание на украинскую позицию, чтобы нас не ставили уже перед фактом принятых решений. То есть чтобы это происходило в режиме консультаций и выработки общих позиций. А то, что Байден ведёт разговоры с Путиным без предварительного звонка Зеленскому, — это очень плохо, потому что это означает, что в украинском руководстве Вашингтон не видит надёжного партнёра и субъекта", — полагает Виталий Кулик.

По его мнению, это вина самой украинской власти, которая не смогла зарекомендовать себя в качестве того, с кем лучше говорить до звонка Путину. Политолог считает, что целым рядом своих шагов Киев создал для Байдена "токсичную позицию".