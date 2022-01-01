Врач Линда Блэр предупредила о негативном влиянии новогодних песен на психику

Новогодние и рождественские песни могут нести вред ментальному здоровью, передаёт Business Insider со ссылкой на учёных.

Как отмечают специалисты, зачастую человек не способен остановиться, прослушав мелодию один раз, он включает её снова и снова. Поначалу это поднимает настроение, но затем, напротив, тормозит работу мозга. В результате внимание рассеивается, в организме растёт уровень стресса.

В частности, скуку и раздражение у пользователей вызывают популярные композиции It's Beginning to Look a Lot Like Christmas и All I Want for Christmas Is You. Более того, эти и другие песни напоминают людям о предстоящих тратах, утверждают эксперты.

Клинический психолог Линда Блэр указывает, что в магазинах рождественская музыка мешает покупателям сосредоточиться. Рекомендация специалиста — запастись берушами.

"Они (покупатели. — Прим. Лайфа) просто потратят всю свою энергию, пытаясь не слышать её (музыку. — Прим. Лайфа)", — резюмировала Блэр.