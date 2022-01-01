Врач Линда Блэр предупредила о негативном влиянии новогодних песен на психику
Прослушивание одной и той же композиции в конечном счёте затормозит работу мозга.
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Новогодние и рождественские песни могут нести вред ментальному здоровью, передаёт Business Insider со ссылкой на учёных.
Как отмечают специалисты, зачастую человек не способен остановиться, прослушав мелодию один раз, он включает её снова и снова. Поначалу это поднимает настроение, но затем, напротив, тормозит работу мозга. В результате внимание рассеивается, в организме растёт уровень стресса.
В частности, скуку и раздражение у пользователей вызывают популярные композиции It's Beginning to Look a Lot Like Christmas и All I Want for Christmas Is You. Более того, эти и другие песни напоминают людям о предстоящих тратах, утверждают эксперты.
Клинический психолог Линда Блэр указывает, что в магазинах рождественская музыка мешает покупателям сосредоточиться. Рекомендация специалиста — запастись берушами.
"Они (покупатели. — Прим. Лайфа) просто потратят всю свою энергию, пытаясь не слышать её (музыку. — Прим. Лайфа)", — резюмировала Блэр.
Ранее Лайф публиковал советы психологов, следуя которым можно воплотить свои планы в жизнь в новом году.
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