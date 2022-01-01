Для реализации новогодних решений нам потребуется определённый план. Если, например, вы решили купить машину, то определите сумму необходимых средств. Затем рассчитайте свои доходы, чтобы понять, сколько в месяц вы должны откладывать. Затем подумайте, на чём вы бы могли сэкономить (например, путешествия, подарки, праздники). Определите направления или сферы, где бы вы могли подзаработать дополнительно. Именно этот пункт, по словам психологов, очень сложно даётся большинству, и лишь очень организованные по природе люди, умеющие и любящие всё планировать заранее, получают от этого удовольствие. Ведь если не иметь хотя бы приблизительного плана, как именно вы будете реализовывать идеи, вы рискуете навсегда остаться в области фантазий.