За сбычу мечт: Как воплотить свои планы в жизнь в новом году — советы психологов
Новый год — время подвести итоги и определиться с тем, что вы будете делать в будущем. Собрали для вас советы психологов, что нужно сделать, чтобы достигнуть поставленных целей.
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Как утверждают специалисты, почти 45% людей во всём мире в канун Нового года намечают обширные планы. Кто-то дает себе слово бросить курить, заняться спортом, похудеть, более эффективно планировать время или накопить деньги на машину или квартиру. Однако лишь 8% в результате достигают успеха, а 24% бросают свежие начинания уже в первую неделю января.
Часто люди винят во всём свою недисциплинированность и слабохарактерность, и от этого становится только хуже. Между тем помочь воплотить новогодние решения в жизнь могут несколько простых правил.
Определитесь с задачей месяца
Для начала выберите одну задачу, на которой вы будете концентрироваться. Как говорят психологи, попытки преуспеть сразу в нескольких начинаниях, как правило, заканчиваются провалом. Поэтому постарайтесь ставить себе поэтапные задания. Например, задача месяца. Ведь в году 365 дней, 12 месяцев и 525 600 минут. Столь значительные цифры, равно как и глобальные задачи, сами по себе пугают — подсознательно кажется, что вы никогда не дойдёте до конца. Именно поэтому при выполнении плана психологи советуют не думать о конечном результате. Постепенно новые привычки войдут в вашу жизнь, и вы сможете легко выполнять задачи, которые раньше казались сложными.
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Поделитесь своими планами
Второй совет от психологов связан с оглашением своих планов и задач. Когда вы рассказываете о своих задачах другим людям, это делает вас более ответственными не только перед самими собой. Поэтому стоит поделиться своими новогодними решениями с теми, чьё мнение вам небезразлично. Ведь если вы не выполните их, то стыдно вам будет ещё и перед близкими, которым вы дали своеобразное обещание. Это даст вам больше сил и стимул на выполнение планов.
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Приготовьтесь к тернистому пути
Этот совет даёт коуч в области планирования финансов Рамит Сехт. Он говорит: "Если вы, например, решили начать придерживаться более здорового образа жизни, почти невозможно избежать тех дней, когда вы пропустите поход в спортзал, снова выкурите сигарету или не устоите перед вредной едой". Самое главное — не надо себя за это казнить, посчитайте это частью вашего плана. Распланируйте достижение цели на следующие дни, а невыполнение задачи — небольшая передышка.
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Будьте чёткими
В Медицинском центре Мэриленда выяснили, что те, кто чётко формулировал свои планы (например, "Я хочу похудеть на шесть кг" вместо расплывчатого "Я хочу похудеть"), с большей вероятностью достигали успеха. Но учтите, что ваши задачи должны быть максимально реалистичны. Например, вы не можете переплыть океан, если не умеете плавать. Поэтому не стремитесь к недостижимому изначально.
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Достоинство небольших побед
Этот совет перекликается с первым пунктом — задача на месяц. Он заключается в том, чтобы не перегрузить себя заданиями в самом начале и таким образом не перегореть и отчаяться уже в январе. Маленькие победы позволяют почувствовать, что вы хорошо справляетесь с общей задачей. Психологи говорят, если вы хотите получить новую работу, не пытайтесь делать всё одновременно, сосредоточьтесь, например, на том, чтобы грамотно переписать резюме. И попросите знакомого, мнению которого вы доверяете, оценить его. А затем двигайтесь к следующей задаче.
Распланируйте всё заранее
Для реализации новогодних решений нам потребуется определённый план. Если, например, вы решили купить машину, то определите сумму необходимых средств. Затем рассчитайте свои доходы, чтобы понять, сколько в месяц вы должны откладывать. Затем подумайте, на чём вы бы могли сэкономить (например, путешествия, подарки, праздники). Определите направления или сферы, где бы вы могли подзаработать дополнительно. Именно этот пункт, по словам психологов, очень сложно даётся большинству, и лишь очень организованные по природе люди, умеющие и любящие всё планировать заранее, получают от этого удовольствие. Ведь если не иметь хотя бы приблизительного плана, как именно вы будете реализовывать идеи, вы рискуете навсегда остаться в области фантазий.