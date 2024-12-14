План «ёлка»: Психолог объяснила, как успеть закрыть все цели до Нового года
Психолог Мустафина: Перед Новым годом нужно правильно планировать время
До Нового года осталось меньше месяца, однако нерешённых задач может быть всё ещё слишком много. Как успеть реализовать все оставшиеся цели до конца 2024-го, читателям Life.ru рассказала психолог Эльнара Мустафина.
По её словам, перед тем как браться за все цели подряд, необходимо объективно оценить, что реально можно выполнить до конца года. Для этого необходимо составить список всех нерешённых дел и оценить их приоритетность и срочность.
Нужно правильно планировать собственное время. Для этого лучше создать себе расписание с конкретными сроками и дедлайнами для каждого этапа. Важно включать в расписание время на отдых, чтобы не выгореть перед праздником. Здесь можно использовать техники тайм-менеджмента, такие как «метод Помодоро» — это популярный метод, помогающий повысить продуктивность за счёт чередования коротких интервалов работы и отдыха.
Кроме того, некоторые задачи можно делегировать. Например, заказав клининг или попросив близких помочь с покупками, вы освободите время для тех дел, которые только вы можете решить.
Главное — это всегда сохранять позитивный настрой. Специалист отмечает, что тогда любая цель покорится вам быстрее.
«Представьте, что наша психика — ёлка, а каждая задача и цель — ёлочная игрушка. Чем больше на ней обвеса, тем сложнее её сдвинуть с места. И нам решать, какие игрушки на неё вешать, а какие можно оставить в коробках», — добавила Мустафина.
Ранее россиянам рассказали, во сколько обойдётся генеральная уборка перед Новым годом. Она пользуется особой популярностью у жителей РФ — в октябре спрос на неё вырос на 53% в сравнении с январём. Ценник на эту услугу начинается от 1000 рублей за час. Эксперты объясняют популярность клининга близостью конца года, занятостью людей и развитием отечественных онлайн-платформ, помогающих найти проверенного специалиста.