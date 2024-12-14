План «ёлка»: Психолог объяснила, как успеть закрыть все цели до Нового года

До Нового года осталось меньше месяца, однако нерешённых задач может быть всё ещё слишком много. Как успеть реализовать все оставшиеся цели до конца 2024-го, читателям Life.ru рассказала психолог Эльнара Мустафина.

По её словам, перед тем как браться за все цели подряд, необходимо объективно оценить, что реально можно выполнить до конца года. Для этого необходимо составить список всех нерешённых дел и оценить их приоритетность и срочность.

Нужно правильно планировать собственное время. Для этого лучше создать себе расписание с конкретными сроками и дедлайнами для каждого этапа. Важно включать в расписание время на отдых, чтобы не выгореть перед праздником. Здесь можно использовать техники тайм-менеджмента, такие как «метод Помодоро» — это популярный метод, помогающий повысить продуктивность за счёт чередования коротких интервалов работы и отдыха. Эльнара Мустафина Психолог из сервиса «Профи.ру»

Кроме того, некоторые задачи можно делегировать. Например, заказав клининг или попросив близких помочь с покупками, вы освободите время для тех дел, которые только вы можете решить.

Главное — это всегда сохранять позитивный настрой. Специалист отмечает, что тогда любая цель покорится вам быстрее.