Россиянам рассказали, во сколько обойдётся генеральная уборка перед Новым годом

Навести чистоту в доме перед Новым годом — пожалуй, обязательный пункт в списке предпраздничных дел у россиян. Но темпы современной жизни диктуют свои правила — выделить день на полноценную генеральную уборку почти невозможно, поэтому всё больше людей прибегают к услугам клининга. Как пишет RG.ru, только в октябре 2024 года доверить уборку профессионалам хотели на 39% жителей страны больше, чем в январе текущего года.

Особой популярностью у россиян пользуется генеральная уборка — в октябре спрос на неё вырос на 53% в сравнении с январём. Ценник на эту услугу начинается от 1000 рублей за час. Эксперты объясняют популярность клининга близостью Нового года, занятостью людей и развитие отечественных онлайн-платформ, помогающих найти проверенного специалиста.

Пик активности в сфере клининга приходится на декабрь, а именно — с 20 декабря и до самого Нового года. Самыми востребованными услугами являются химчистка различной мебели, ковров, а также мойка окон. В прошлом году услуги по уборке дома выросли в цене на 15-20%. Поскольку в этом году спрос стабильно растёт, то с января 2025 года компании пересмотрят прайс на все виды услуг.

В сфере клининга не исключают, что цены вырастут на 10 — 20% в зависимости от услуги, и это связано не только с подорожанием химии, но и с зарплатами сотрудников: из-за дефицита кадров растут и цены на услуги. Сейчас Хороший клинер получает в среднем 4 тысячи руб.лей в день.

Уборка 31 декабря встанет в копеечку, так как в канун Нового года стоимость на любую услугу будет рассчитываться по двойному — а то и тройному — тарифу.

«Средняя стоимость генеральной уборки однокомнатной квартиры составляет 15 тысяч рублей, двухкомнатной — 20 тысяч, трёхкомнатной — 25 тысяч», — говорит Юрий Богданчиков, коммерческий директор клининговой компании Cenerentola.

На стоимость уборки влияет целый ряд факторов, в том числе: площадь жилища, степень его загрязнения, время наведения чистоты, число работников и срочность выполнения заказов. В среднем по столице помыть посуду стоит 500 рублей и выше, во столько же обойдется мытьё одного окна, холодильника или духовки. Поддерживающая уборка стоит от 2500 рублей, а простая уборка одной комнаты — от 1000 рублей.

Не только частные заказчики, но и бизнес не прочь воспользоваться услугами клининговых компаний.

«Мы пользуемся услугами клининговой компании на постоянной основе, так как объекты недвижимости у нас разноплановые, это и бывшие заводы, и торговые центры в спальных микрорайонах, и офисы, и они требуют порой капитальной уборки. Расценки тоже разные, в зависимости от того, какой объём работы. Цены за услуги по уборке растут постоянно, особенно в последний год. Я подозреваю, что после Нового года рост составит 30-50%, так как рабочих рук катастрофически не хватает», — говорит Олег Николаев, сооснователь ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь», член генерального совета «Деловой России».

Самыми частыми заказчиками услуг клининговых компаний стали коммерческая и гостиничная недвижимость, на чью долю приходится порядка 80% выручки компаний, занимающихся уборкой.