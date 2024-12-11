Цены на сладости в России могут подскочить до Нового года

С середины ноября российские поставщики кондитерских изделий начали поднимать цены на свою продукцию. В числе компаний, объявивших о подорожании, такие крупные игроки рынка, как БКК «Коломенский», Konfesta, Strock, «Акконд» и «Славянка». По информации «Коммерсант», рост цен на сладости станет ощутимым уже в декабре-январе.

Основная причина подорожания — увеличение себестоимости производства. Представители Konfesta сообщили, что она выросла на 28% за последние месяцы. Отдельные ингредиенты подорожали значительно: кокосовая стружка — на 60%, лецитин — на 53%, заменитель какао-масла — на 49%, подсолнечное масло — на 27%.

Производитель зефира «Ударница» также отметил рост расходов на яблочное пюре на 43 % и патоку на 28%. В БКК «Коломенском» подчеркнули, что пальмовое масло за полгода подорожало на 40 %. Мировые цены на какао-бобы за год увеличились в 2,5 раза, достигнув 10,5 тысячи долларов за тонну, как сообщил директор «Совэкона» Андрей Сизов.

Помимо роста цен на сырьё, на стоимость кондитерских изделий влияют также логистические затраты, повышение зарплат персоналу и ослабление рубля. Последнее обстоятельство привело к удорожанию импортного сырья на 19%. Konfesta также отметила, что расходы на упаковку выросли на 9–46%, а ароматизаторы подорожали на 22%.

Дополнительным фактором, который может повлиять на цены, станет эксперимент по маркировке кондитерских изделий, предложенный Минпромторгом России. С 15 декабря 2024 года по 31 августа 2025 года планируется ввести маркировку для шоколада, пирожных, печенья и конфет.

Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон предупреждает, что это нововведение может привести к дальнейшему росту цен, так как оборудование для маркировки дорогостоящее, и часть производителей может покинуть рынок из-за сопутствующих сложностей.