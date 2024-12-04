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4 декабря, 12:59

«Неудачный сезон»: Глава РСПП рассказал Life.ru, почему подорожала красная икра

Глава РСПП Шохин: Цены на красную икру будут высокими из-за скудного улова

Текущий год оказался неудачным для рыболовного промысла, что привело к дефициту товара, в том числе и красной икры. Как следствие, недобросовестные поставщики сбыли залежавшийся товар по высоким ценам. Об этом в беседе со специальным корреспондентом Life.ru Александром Юнашевым рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

Глава РСПП рассказал, почему подорожала красная икра. Видео © Life.ru

«Все говорили, что мало заходит рыбы в этом году в реки Камчатки. Этот сезон очень неудачный. Этим воспользовались продавцы — сумели реализовать прошлогодний, залежавшийся товар по высоким ценам», — высказался президент РСПП.

Шохин уточнил, что далеко не все поставщики идут на ухищрения. У добросовестных представителей на рынке товар можно покупать и по высоким ценам, не боясь за качество. Сейчас немало устойчивых поставщиков рыбы и икры с Камчатки и Карелии, подытожил он.

Бутерброд с красной икрой подорожал в два раза с 2023 года
Бутерброд с красной икрой подорожал в два раза с 2023 года

Ранее шеф-повар рассказал, как выбрать красную икру к праздничному столу. Кроме того, эксперты дали прогноз по стоимости любимого многими деликатеса к Новому году.

Обложка ©

Life.ru

Александр Юнашев
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