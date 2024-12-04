«Неудачный сезон»: Глава РСПП рассказал Life.ru, почему подорожала красная икра
Глава РСПП Шохин: Цены на красную икру будут высокими из-за скудного улова
Текущий год оказался неудачным для рыболовного промысла, что привело к дефициту товара, в том числе и красной икры. Как следствие, недобросовестные поставщики сбыли залежавшийся товар по высоким ценам. Об этом в беседе со специальным корреспондентом Life.ru Александром Юнашевым рассказал президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
Глава РСПП рассказал, почему подорожала красная икра. Видео © Life.ru
«Все говорили, что мало заходит рыбы в этом году в реки Камчатки. Этот сезон очень неудачный. Этим воспользовались продавцы — сумели реализовать прошлогодний, залежавшийся товар по высоким ценам», — высказался президент РСПП.
Шохин уточнил, что далеко не все поставщики идут на ухищрения. У добросовестных представителей на рынке товар можно покупать и по высоким ценам, не боясь за качество. Сейчас немало устойчивых поставщиков рыбы и икры с Камчатки и Карелии, подытожил он.
Ранее шеф-повар рассказал, как выбрать красную икру к праздничному столу. Кроме того, эксперты дали прогноз по стоимости любимого многими деликатеса к Новому году.
Life.ru