Переверните банку и проверьте маркировку: Как выбрать красную икру к Новому году
Шеф-повар Целовальников: В банке красной икры не должно быть лишнего сока
Россияне начинают активно покупать красную икру — главный деликатес новогоднего стола. Чтобы не ошибиться с выбором любимого деликатеса, лучше следовать советам, которые дал шеф-повар Егор Целовальников. В частности, он рекомендовал обращать внимание на цвет продукта.
Так, натуральные икринки должны быть красно-жёлтым или желтоватым. А вот яркий красный оттенок укажет на имитацию. Кроме того, в банке не должно быть лишних соков, а внешний вид продукта должен отличаться однородностью.
«Имитированная икра абсолютно пустой с точки зрения диетологии продукт», — подчеркнул собеседник телеканал «Санкт-Петербург».
Он также призвал при покупке красной икры переворачивать банку и следить, чтобы содержимое не стекало вниз, поэтому лучше брать прозрачную тару, а не жестяную. Важно также проверять маркировку и состав. Многочисленные добавки под буквой «Е» должны насторожить.
Структурированная красная икра — это восстановленная икорная масса, предупредил эксперт. А натуральный продукт подходит при диете, однако следует проявлять осторожность из-за высокого содержания соли, заключил шеф-повар.
Ранее россиянам объяснили, как выбрать свежую красную икру на фоне резкого взлёта цен. Кроме того, эксперты дали прогноз по стоимости икры к Новому году.
Kandinsky 3.1 / Life.ru