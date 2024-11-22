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22 ноября, 11:13

Переверните банку и проверьте маркировку: Как выбрать красную икру к Новому году

Шеф-повар Целовальников: В банке красной икры не должно быть лишнего сока

Россияне начинают активно покупать красную икру — главный деликатес новогоднего стола. Чтобы не ошибиться с выбором любимого деликатеса, лучше следовать советам, которые дал шеф-повар Егор Целовальников. В частности, он рекомендовал обращать внимание на цвет продукта.

Так, натуральные икринки должны быть красно-жёлтым или желтоватым. А вот яркий красный оттенок укажет на имитацию. Кроме того, в банке не должно быть лишних соков, а внешний вид продукта должен отличаться однородностью.

«Имитированная икра абсолютно пустой с точки зрения диетологии продукт», — подчеркнул собеседник телеканал «Санкт-Петербург».

Он также призвал при покупке красной икры переворачивать банку и следить, чтобы содержимое не стекало вниз, поэтому лучше брать прозрачную тару, а не жестяную. Важно также проверять маркировку и состав. Многочисленные добавки под буквой «Е» должны насторожить.

Структурированная красная икра — это восстановленная икорная масса, предупредил эксперт. А натуральный продукт подходит при диете, однако следует проявлять осторожность из-за высокого содержания соли, заключил шеф-повар.

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Дефицита нет, подорожание есть: В Росрыболовстве прокомментировали «неадекватную» стоимость икры

Ранее россиянам объяснили, как выбрать свежую красную икру на фоне резкого взлёта цен. Кроме того, эксперты дали прогноз по стоимости икры к Новому году.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Борис Эльфанд
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