Переверните банку и проверьте маркировку: Как выбрать красную икру к Новому году

Россияне начинают активно покупать красную икру — главный деликатес новогоднего стола. Чтобы не ошибиться с выбором любимого деликатеса, лучше следовать советам, которые дал шеф-повар Егор Целовальников. В частности, он рекомендовал обращать внимание на цвет продукта.

Так, натуральные икринки должны быть красно-жёлтым или желтоватым. А вот яркий красный оттенок укажет на имитацию. Кроме того, в банке не должно быть лишних соков, а внешний вид продукта должен отличаться однородностью.

«Имитированная икра абсолютно пустой с точки зрения диетологии продукт», — подчеркнул собеседник телеканал «Санкт-Петербург».

Он также призвал при покупке красной икры переворачивать банку и следить, чтобы содержимое не стекало вниз, поэтому лучше брать прозрачную тару, а не жестяную. Важно также проверять маркировку и состав. Многочисленные добавки под буквой «Е» должны насторожить.