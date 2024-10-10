Россиянам объяснили, как выбрать свежую красную икру на фоне резкого взлёта цен

Красная икра в России подорожала на четверть, однако ждать дефицита на рынке не стоит, полагает бывший председатель Общественного совета при Росрыболовстве, глава информагентства по рыболовству Александр Савельев. По его словам, несмотря на низкий улов лососевых, в продаже остаются прошлогодние остатки пресервов.

Однако, по словам эксперта, на прилавках можно встретить не свежую, а размороженную икру, которая теряет первозданный вид. Более того, некоторые производители для реанимации продукта добавляют в него посторонние средства, например, подсолнечное масло.

Однако даже сейчас, когда запасов свежей красной икры меньше, чем было в прошлом году, найти её в магазинах можно, подчеркнул специалист. В частности, он призвал покупать продукт, законсервированной в жестяной банке на Дальнем Востоке.