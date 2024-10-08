«Дефицита не будет»: В Рыбном союзе высказались о запасах красной икры после её подорожания

Председатель Рыбного союза Александр Панин в беседе с РБК рассказал, что, несмотря на упавшие показатели по вылову лососевых, дефицита красной икры ны рынке не предвидится.

Со слов Панина, икры на рынке, наоборот, будет слишком много из-за больших запасов, сохранившихся с 2023 года. В среднем жители страны потребляют около 15 тысяч тонн икры за годичный отрезок. На Дальнем Востоке поймали около 230 тысяч тонн лососевых. Сообщается, что в 2024 году может быть произведено 11,5 тысяч тонн красной икры.

«Производство до среднегодовых объёмов потребления не дотягивает, но дефицита красной икры нет и не будет», — заверил председатель Рыбного союза.