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«Стейки и тарталетки с икрой»: Пленный кок рассказал о меню командиров ВСУ

Пленный кок Полторацкий заявил, что готовил для офицеров ВСУ стейки и тарталетки

20 сентября, 07:25
Бойцы ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Бойцы ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Пленный военнослужащий ВСУ Руслан Полторацкий обвинил украинское командование в том, что оно ведёт роскошную жизнь в тылу, когда простые солдаты гибнут на фронте. Боец пояснил, что по специальности он повар, поэтому его поставили работать на кухню, обслуживающую командиров ВСУ.

«Я в Киеве работал в ресторане, и начальство об этом узнало. <…> Такие, конечно, запросы там были: и стейк «рибай» и «медальон», разные тарталеточки с икрой, всё такое. Я, честно, охреневал. Наше начальство в тылу, вот таким занимается», — рассказал кок. Видео публикует Минобороны РФ.

По словам Полторацкого, не гнушались украинские командиры и банальными кражами. Так, с кухни вывозили к себе продукты, а со складов открыто воровали солярку.

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Ранее пленный военнослужащий ВСУ Петро Еремеев признался на допросе, что украинское командование гонит рядовых солдат на убой в Курскую область, не объясняя боевые задачи и отправляя на фронт обманом.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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