Пленный рассказал, как Киев обманом отправляет солдат ВСУ в «смертельный котёл» под Курском Пленный Еремеев: Командование ВСУ гонит солдат на убой в Курскую область 7 сентября, 09:03 Боец ВСУ на позиции. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Пленный военнослужащий ВСУ Петро Еремеев признался на допросе, что украинское командование гонит рядовых солдат на убой в Курскую область, не объясняя боевые задачи и отправляя на фронт обманом. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Зашёл в магазин за женой и ребёнком, и меня забрало ТЦК. Командир вечером зашёл, сказал собирать вещи, сказал, едем на совещание. Приехали в село Мезеновка в Сумской области, загрузили нас в технику и повезли в Курскую область. Потом перегрузили нас в БТРы и сказали нам взять три хаты — «там уже наши есть», но там никого и не было из наших, всё горит», — рассказал Еремеев.

Он добавил, что вместе с сослуживцами заподозрил неладное, ведь ни на какие «совещания» в качестве сопровождения не берут рядовой состав ВСУ. По словам пленного, в Курской области он впервые оказался прямо в эпицентре боёв с российскими войсками. По украинском отряду тут же прилетело два беспилотника ВС РФ, трое бойцов ВСУ получили тяжёлые ранения. Еремеев понял, что следующий российский удар уничтожит их всех.

«Я обратился к старшему сержанту, говорю, ищем тряпку, может нас не убьют — нас осталось четверо человек. Он меня сам чуть не добил, сказал: закрой рот», — поделился военнопленный.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Владимир Кислый сообщил, что украинское командование отправляет бойцов на передовую, а после оставляет на позициях без связи и указаний. Таким образом, военачальники бросают солдат на произвол судьбы, фактически обрекая на смерть.

Авторы Татьяна Миссуми