Пленный боец ВСУ рассказал, как командование бросило его подразделение

Украинское командование отправляет бойцов на передовую, а после оставляет на позициях без связи и указаний. Таким образом, военачальники бросают солдат на произвол судьбы, фактически обрекая на смерть. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Владимир Кислый, передаёт Минобороны РФ.

«Мы по рации спросили, что нам делать. Старший ответил, оставайтесь на месте, мы за вами сверху наблюдаем, вы в безопасности. Потом через некоторые время на нас вышли штурмовики российские. Не знаю, по какой причине нас бросили», — пояснил Кислый.