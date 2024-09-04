Пленный боец ВСУ рассказал, как командование бросило его подразделение
Украинское командование отправляет бойцов на передовую, а после оставляет на позициях без связи и указаний. Таким образом, военачальники бросают солдат на произвол судьбы, фактически обрекая на смерть. Об этом рассказал пленный военнослужащий ВСУ Владимир Кислый, передаёт Минобороны РФ.
«Мы по рации спросили, что нам делать. Старший ответил, оставайтесь на месте, мы за вами сверху наблюдаем, вы в безопасности. Потом через некоторые время на нас вышли штурмовики российские. Не знаю, по какой причине нас бросили», — пояснил Кислый.
Как и многие украинцы, попавшие на передовую, Владимир имел серьёзные противопоказания по здоровью. Из-за недостатка бойцов ТЦК проводят лишь визуальный осмотр, не заглядывая в медицинскую карточку военнослужащего. Главное, как рассказал пленный, что «руки и ноги есть».
В рядах ВСУ встречаются бойцы и с более тяжёлыми диагнозами. Так, например, оказаться на передовой могут люди с психическими расстройствами, диагностированной онкологией и ВИЧ. Также военкомы признают годными к службе людей с умственной отсталостью и судимостью.
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