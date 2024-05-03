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3 мая, 11:36

В ВСУ будут призывать больных раком, ВИЧ и умственно отсталых

На Украине признали ряд психически и онкобольных людей годными к военной службе

На Украине признали годными к воинской службе людей с рядом психических заболеваний, раком, ВИЧ и другими болезнями. Соответствующий приказ в четверг, 3 мая, разместило Министерство обороны страны.

"Тяжёлые и умеренно выраженные стойкие психические расстройства — непригодны к военной службе с исключением из воинского учёта. Лёгкие психические проявления — пригодны к службе в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования, учебных центрах, учреждениях, медподразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны", — отмечается в приказе.

Кроме того, пригодными к службе признали некоторые категории ВИЧ-инфицированных, а также больных гепатитами и туберкулёзом. Список дополняют страдающие эпилепсией с одиночными приступами. В документе уточняется, что в армию не будут призывать онкобольных с метастазами или при невозможности проведения операции.

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Ранее Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. В документе есть несколько пунктов, фактически делающих тотальным контроль за военнообязанными. Кроме того, Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации в Незалежной с 27 до 25 лет и отменил статус "Ограниченно годен" в отношении призывников. Также в Киеве идёт подготовка к мобилизации студентов и преподавателей учебных заведений. А ещё там хотят забирать в ВСУ и женщин.

Обложка ©

Getty Images / Ignacio Marin

Никита Осипов
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