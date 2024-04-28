Украинцы срочно ищут жён с соблазнительным "приданым" — инвалидностью и детьми

Мужчины в Киеве выкладывают в Сети объявления о поиске женщин с инвалидностью и с несколькими детьми, чтобы получить юридическую возможность выехать с Украины после принятия закона об ужесточении порядка мобилизации. Об этом сообщает издание "Страна" в своём телеграм-канале.

"В Киеве мужчины публикуют объявления о поиске женщин с инвалидностью или многодетных матерей. "Ищу женщину, девушку со второй группой инвалидности за вознаграждение", "Ищу многодетную девушку". "Третья группа инвалидности обсуждается", — цитирует издание объявления на "профильных ресурсах".

Юридически такой ход со стороны мужского населения Украины абсолютно верен, однако практика показывает, что вступление в брак с женщиной-инвалидом не даёт гарантий успешного выезда из страны. Так, украинка получила три года тюремного заключения с испытательным сроком в один год за заключение фиктивного брака с военнообязанным. Она имела третью группу инвалидности и собиралась помочь сыну своей подруги пересечь границу страны, однако пограничники на такой ход не купились.