Украинка поплатилась собственной свободой за фиктивный брак с уклонистом

По версии следствия, женщина с третьей группой инвалидности вышла замуж за сына своей подруги (парня 2003 года рождения), чтобы помочь ему покинуть Украину. Дело в том, что после свадьбы её молодой супруг по закону имел право выезда за границу. Однако план молодожёнов быстро раскусили украинские пограничники.

Тем временем ситуация для мужчин-украинцев, которые хотят покинуть родную страну, с каждым днём только усложняется. Накануне украинский МИД ввёл запрет на предоставление консульских услуг для всех мужчин с гражданством Украины призывного возраста — от 18 до 60 лет. В тексте соответствующего распоряжения указано, что теперь дипломатические представительства Незалежной будут заниматься только оформлением документов для возвращения в страну. Эти меры уже прокомментировал в социальных сетях министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, заявив, что те, кто бросил родину в трудный час, не заслуживают консульской помощи, а пребывание за границей не освобождает их от обязанностей перед родиной.