В Госдуме заявили о росте числа фиктивных разводов в России ради льгот Депутат ГД Останина заявила, что в РФ растёт число фиктивных разводов ради льгот 22 апреля, 14:59 В России выросло число разводов. Обложка © freepik

В России супружеские пары стали чаще оформлять фиктивные разводы, когда мать остаётся одна с детьми ради получения льгот от государства. Об этом "Ленте.ру" рассказала депутат Госдумы Нина Останина, комментируя увеличение числа бракоразводных процессов.

"Право на поддержку сейчас имеют только малоимущие семьи, из-за чего резко выросли фиктивные разводы. Чтобы попасть в категорию малоимущих, люди разводятся. Имущество остаётся на отце, дети — на матери, и она получает пособие на каждого ребёнка", — пояснила она.

По её словам, и без таких махинаций с расторжением брака статистика разводов становится всё более печальной, однако это уже стало мировым трендом. Так, напомнила депутат, сегодня молодёжь не любит опираться на опыт бабушек, дедушек и родителей, поэтому совершает ошибки, наступая на одни и те же грабли.

Кроме того, ушла в прошлое романтическая любовь, продолжила парламентарий. В итоге молодые люди относятся к браку как к чему-то рядовому, что можно якобы легко создать в любой момент, а значит, партнёры не борются за сохранение отношений и семьи, добавила Останина.

Ранее сообщалось, что хотя бы раз в своей жизни ремонтом квартиры или дачи занимались 88% россиян. Некоторые пары едва не дошли до развода из-за этого трудоёмкого процесса. Так, 62% опрошенных признались, что были на грани распада семьи из-за ремонта.

Авторы Татьяна Миссуми