Многие пары оказались в шаге от развода из-за ремонта, показал опрос

Хотя бы раз в своей жизни ремонтом квартиры или дачи занимались 88% россиян. Как пишет "Газета.ru" со ссылкой на соответствующее исследование, некоторые пары едва не дошли до развода из-за этого трудоёмкого процесса.

По данным исследования Ozon, 39% проводили ремонт несколько раз в жизни, а 15% — больше четырёх раз. За последний год 46% опрошенных делали ремонт. В 37% случаев россияне ремонтируют комнаты, в 27% случаев — ванны и туалеты, в 18% — кухни, а в 27% — всю квартиру. В этом деле обошлись без привлечения профессионалов 66%, с помощью друзей делали 20%, обратились к родственникам и вторым половинкам 46%. Ремонтную бригаду позвали 34% опрошенных.

К сожалению, не всегда этот процесс проходил гладко. Так, например, 62% россиян заявили, что ремонт негативно повлиял на их отношения с супругами, в 15% случаев дело едва не дошло до развода. По кошелькам это занятие тоже бьёт: 71% превысили заложенный бюджет. На 10–30% больше потратили 45%, вдвое изначальный бюджет превысили 4%. До миллиона рублей на ремонт потратили 90% россиян, ещё больше — 10%. К дополнительным средствам пришлось прибегнуть 71% опрошенных, 24% доплачивали за восстановление испорченных стен и полов, 17% остановили ремонт, чтобы всё переделать.

На маркетплейсах и в онлайн-магазинах материалы заказывают 47%, в спецмагазинах офлайн — 38%, а на рынок стройматериалов ездят 29%. В итоге не все довольны результатом — таких 36%. У 20% спустя время отваливаются детали, 25% так устают, что не могут оценить качество, но 90% готовы в будущем взяться за новый ремонт.