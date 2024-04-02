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Адвокат рассказала, как развестись с человеком, который не выходит на связь

Адвокат Дадашева: Развод без согласия супруга возможен лишь в судебном порядке

2 апреля, 09:31
Развод без согласия супруга возможен лишь в судебном порядке. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Развод без согласия супруга возможен лишь в судебном порядке. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Не являются редкостью случаи, когда один из супругов не согласен на развод и использует для этого разные способы воздействия, в том числе "пропадает", не выходит на связь. Что делать в этом случае? Об этом в беседе с Life.ru рассказала адвокат Милана Дадашева.

По её словам, прежде всего, согласно российскому семейному законодательству, брак можно расторгнуть в органах записи актов гражданского состояния вне зависимости от наличия общих несовершеннолетних детей по заявлению одного из супругов в тех случаях, если:

1. Второй супруг признан судом безвестно отсутствующим.

2. Имеется решение суда о признании второго супруга недееспособным.

3. Второй супруг был осуждён за совершение преступления к реальному сроку лишения свободы более трёх лет.

Таким образом, если супруг не выходит на связь и при этом в судебном порядке был признан безвестно отсутствующим, никаких препятствий для расторжения брака через органы ЗАГС не возникнет. Если супруг безвестно отсутствующим не признавался, а просто не выходит на связь, то возможность развода по инициативе второго супруга сохраняется.

Милана Дадашева

Адвокат

Таким образом, если супруг не выходит на связь и при этом в судебном порядке был признан безвестно отсутствующим, никаких препятствий для расторжения брака через органы ЗАГС не возникнет. Если супруг безвестно отсутствующим не признавался, а просто не выходит на связь, то возможность развода по инициативе второго супруга сохраняется.
Таким образом, если супруг не выходит на связь и при этом в судебном порядке был признан безвестно отсутствующим, никаких препятствий для расторжения брака через органы ЗАГС не возникнет. Если супруг безвестно отсутствующим не признавался, а просто не выходит на связь, то возможность развода по инициативе второго супруга сохраняется.

В соответствии с российским семейным законодательством, развод без согласия второго супруга возможен лишь в судебном порядке, даже если нет общих несовершеннолетних детей. В этом случае необходимо составить исковое заявление в суд о расторжении брака. К нему необходимо приложить документы: свидетельство о браке, если есть дети — свидетельства о рождении детей, при необходимости — соглашение об алиментах, медицинские справки. Далее уплачивается государственная пошлина, объясняет эксперт.

"Затем исковое заявление подаётся в суд. Если нет спора о месте проживания несовершеннолетних детей или о разделе имущества стоимостью более 50 тысяч рублей, то иск подаётся в мировой суд, в противном случае — в районный", — говорит собеседница Life.ru.

Суд обязан вынести решение о расторжении брака, после его вступления в силу брак считается расторгнутым. После этого остаётся лишь заплатить государственную пошлину и отнести решение суда в органы записи актов гражданского состояния, где оформить свидетельство о расторжении брака. Рекомендуется в случае отсутствия связи со вторым супругом проконсультироваться с квалифицированным юристом по вопросу дальнейших действий в бракоразводном процессе, заключила специалист.

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Авторы
Евгения Мосс
Евгения Мосс
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
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