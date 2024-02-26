Россиянам рассказали, как разделить дорогие подарки после развода Юрист Гаврюшкин: Подарки, полученные в браке, не делятся при разводе 26 февраля, 14:21 Юрист Гаврюшкин рассказал, как поделить подаренную квартиру после развода. Обложка © Shutterstock

Подарки, полученные в браке, становятся личной собственностью каждого и не делятся при разводе. Это касается личных вещей, например духов, аксессуаров или косметики. Предметы роскоши, драгоценности или коллекционный фарфор, если факт дарения не доказан, делятся при разводе пополам, рассказал юрист Сергей Гаврюшкин.

А некоторые презенты вообще придётся вернуть, например песню, роман или стихотворение, так как только автор обладает правом на результат своей интеллектуальной деятельности. Те подарки, которые были улучшены за время брака за счёт общего бюджета или личных вложений одного из супругов, делить сложнее. Например, полученную в дар квартиру, которую муж и жена потом вместе обустраивали или ремонтировали.

"При разводе вторая сторона может требовать раздела подаренной квартиры в части произведённых неотделимых улучшений. Как вариант — требовать денежную компенсацию. Но понадобится доказать, что супруг или супруга вкладывались в ремонт. А также понадобится рассчитать стоимость произведённых неотделимых улучшений и предъявить полученную сумму к выплате", — пояснил aif.ru Гаврюшкин.

Ранее был назван способ не потерять подаренное имущество, если отношения с дарителем разладились. Если подарок ценный, а его вдруг потребовали вернуть, лучше заключить договор у нотариуса.

Авторы Евгения Мосс