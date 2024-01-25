Адвокат объяснила, когда "отдавать половину" при разводе совсем не обязательно Адвокат Абакумова: Если ипотеку платит один из супругов, то при разводе квартира не делится 25 января, 08:29 Обложка © Freepik

До сих пор раздел совместно нажитого имущества является поводом для выяснения отношений в судах. Бывшие супруги спорят о приобретённом, подаренном имуществе и даже о деньгах, которые им передавали "в конвертах" на свадьбе. Вокруг имущественных споров много мифов. Их в беседе с Лайфом развеяла адвокат Людмила Абакумова.

Например, многие разводящиеся с удивлением узнают, что их право на жильё нужно подкрепить доказательствами, а так называемая прописка — не в их числе. Так, нужно сохранить чеки о покупке не только квартир, но даже мебели и любого другого имущества. А ещё надо иметь письменные договоры о передаче денег в дар от родственников или близких.

"Если имущество куплено во время брака на деньги одного из супругов, накопленные до брака, то оно разделу не подлежит. Доказательствами являются сведения из банка и те самые договоры передачи денежных средств в дар. Например, от родителей. Даже если родители подарили деньги молодым при многочисленных свидетелях без официальной дарственной, то показания свидетелей могут не засчитаться судом просто потому, что законом однозначно определено требование соблюдения письменной формы сделки на сумму, превышающую 10 000 рублей", — предупредила Абакумова.

Эти же правила распространяются и на деньги, подаренные одному из супругов уже в браке. Средства являются его личным имуществом, но опять-таки при наличии письменного подтверждения в виде соответствующего договора. Но обязательно следует помнить, что период между датой дарения денег и датой сделки купли-продажи имущества в браке не должен быть большим. Если это 2–5 дней, то суды признают это личным имуществом, когда же прошло 2–3 месяца, то суды уже критически могут отнестись к доводам.

Абакумова отмечает, что судебная практика всегда на стороне супруга, который смог доказать приобретение в браке имущества за счёт личных сбережений или подаренных денег. Большое значение имеют такие доказательства, как банковские отчёты о периодах движения денежных средств на счетах. А для подстраховки лучше включить в договор купли-продажи уточнение, что квартира или машина покупается в том числе за счёт личных средств одного из супругов. Но этот верный способ обезопасить свои права пока мало кто использует.

Если на одном из супругов висит ипотека и её погашение производилось во время брака за счёт совместных сбережений, то второй супруг может претендовать лишь на компенсацию половины внесённых средств. То есть отдавать половину квартиры совсем не обязательно.

"Закон даёт заёмщику исключительное преимущественное право на такое жильё. Проще говоря, квартира остаётся у того, кто оформил на себя кредит, а второй половинке выплачивается только её часть взносов", — объясняет Людмила Абакумова.

По её словам, закон допускает признание совместной собственностью квартиру супруга в случае, если будет установлено, что она покупалась в том числе на общие деньги или средства супруга, который не оформлял на себя ипотеку. Или в случае, если его вложения значительно увеличили стоимость имущества. Например, на деньги жены был проведён капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование в доме, который в ипотеку оформил на себя муж.

К личному имуществу каждого из супругов относится полученное им в дар или в порядке наследования во время брака. То есть, если жене на день рождения подарили машину, — это её личное имущество и разделу не подлежит. Но если авто подарили обоим супругам — на новоселье или на годовщину свадьбы, например, — то на эту машину распространяется режим совместной собственности.

Юристы советуют перед свадьбой обязательно подписать брачный договор, чтобы избежать долгих судебных споров.

"Условиями для признания имущества совместным является приобретение супругами такого имущества в период брака и на совместные денежные средства. Закон защищает обоих супругов. Если такое распределение не устраивает, то нужно заключать брачный договор или соглашение о разделе совместно нажитого имущества супругов. И важно, что оба эти документа имеют юридическую силу только при нотариальном удостоверении", — уточняет Абакумова.

Судьи часто сталкиваются с тем, что разводящиеся супруги слишком поздно понимают свои права на купленные квартиры, дачи и машины — и доказать свою правоту им бывает очень сложно. Просто потому, что они заранее не задумывались об этом. Ведь и брачный договор часто бывает несправедливым — такой документ может быть признан судом кабальной сделкой.

Авторы Александра Вишнякова