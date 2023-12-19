Россиянкам подсказали, как при разводе оставить мужа без добрачной квартиры

При разделе имущества во время развода можно оставить мужа без квартиры, даже если она была куплена до брака, рассказал адвокат Тимур Харди. По его словам, можно уговорить супруга сделать капитальный ремонт, тогда квартира станет "совместно приобретённой".

"Конечно, это не совсем верно. Если речь о ремонте, он должен быть таким, чтобы он значительно увеличил стоимость квартиры. То есть не банальная поклейка обоев и замена розеток. Чаще всего к удорожанию стоимости квартиры приводят её капитальный ремонт, перепланировка или проведение коммуникаций", — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания "Подмосковье сегодня".

Он отметил, что цена дома сильно возрастёт, если провести в него газ или воду. Но, даже если капитальный ремонт делался на деньги одного из супругов, имущество считается общим. Опровергнуть это можно, доказав, что всё делалось на подаренные средства, что сложно, потому что об этом обычно никто заранее не думает, подчеркнул Харди.

Он посоветовал женщинам, опасающимся, что в случае развода муж заберёт дом или квартиру, в браке уговорить благоверного сделать масштабный ремонт, который приведёт к удорожанию жилья.