Адвокат рассказала, как брачный договор поможет сэкономить при разводе

Согласно российским законам, при подаче в суд иска о расторжении брака нужно заплатить госпошлину в размере 600 рублей. Однако в большинстве случаев на этом всё не заканчивается. О том, как сэкономить при разводе нервы, деньги и время, рассказала адвокат Виктория Данильченко.

"Совместно с вопросом о расторжении брака супругами ставятся вопросы об определении места жительства детей, об установлении порядка общения с ними, о взыскании алиментов, разделе имущества и т.д. Так, например, только размер госпошлины при подаче иска в суд о разделе имущества может составить 60 тысяч рублей. Сумма госпошлины будет зависеть от цены иска", — пояснила председатель Коллегии адвокатов в беседе с "Газетой.ru".

Для решения споров о судьбе имущества после расставания и существует брачный договор, заметила адвокат. Его можно заключить как до регистрации брака государством, так и после. Документ заверяется нотариально, за что также потребуется заплатить госпошлину. Однако сумма будет значительно меньше той, которую обычно тратят супруги в начале судебного процесса на оплату госпошлины, оценку имущества, оплату услуг представителя и прочее.

Если брак уже был расторгнут, стороны могут составить соглашение о разделе имущества. Оно заключается письменно и также требует удостоверения от нотариуса, в противном случае документ не имеет юридической силы.

"Аналогично и с вопросами, касающимися детей. Если у супругов есть желание сэкономить время и деньги, они добровольно заключают соглашение об определении места жительства детей, о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребёнка, об уплате алиментов", — подытожила Данильченко, ещё раз подчеркнув, что такие действия тоже потребуют вложений, но значительно меньших, чем при судебном разбирательстве.