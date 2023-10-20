С 2022 года россияне реже стали заключать брачные договоры, что, по мнению члена Комитета Госдумы по бюджету и налогам Никиты Чаплина, связано с пандемией ковида.

"Уверен, что в целом в России на снижение количества брачных договоров повлиял ковид, когда отметили рекордное количество разводов, но при этом люди стали больше ценить семью, брак и любовь", — сказал он в беседе с телеканалом "360".

По словам парламентария, ковид заставил россиян взглянуть по-новому на многие вещи и осознать ценность проживаемых с близкими моментов. Он не исключил, что число разводов снизится, а брачный договор назвал делом каждой семьи. И его заключение не значит, что ячейка общества распадётся.

К слову, брачный договор — явление зарубежное. Оно пришло в нашу страну относительно недавно — ближе к двадцатым годам. И до 2021-го становилось всё более распространённым. По словам Чаплина, такой документ нужен для юридической безопасности членов семьи, так как в нём прописывают имущественные и финансовые обязательства сторон.

Такая подстраховка популярна в тех случаях, когда один из супругов на момент свадьбы богаче и не хочет в случае развода делиться нажитым. Особенно же брачные договоры стали популярны в крупных городах, в частности Москве и Санкт-Петербурге. Всё дело в большом сосредоточении карьеристов и карьеристок. На Кавказе же ситуация противоположная: количество соглашений и разводов "практически минимально".

По данным Минюста и Росстата, в 2021 году россияне заключили максимальное за 12 лет число брачных контрактов — 150 тысяч. Однако уже в 2022 году их оказалось 107,1 тысячи, а за девять месяцев 2023 года — 82,3 тысячи. Впрочем, считает Чаплин, всё может измениться.

"В 2022 году к октябрю свои отношения узаконить пожелала 741 441 пара, это на 24 444 больше, чем в 2021 году. В этом году россияне стали чаще регистрировать свой брак через портал "Госуслуги". К осени заявления подали 410 пар. И ориентировочно ещё дополнительно треть браков к этому числу — это те, кто подаёт заявление сразу в загс", — объяснил он.