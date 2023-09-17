Адвокат назвала пять самых распространённых заблуждений про гражданский брак

Сегодня мужчины и женщины часто выбирают совместную жизнь в гражданском браке без регистрации в загсе. Адвокат, партнёр адвокатского бюро Москвы "Соколов, Трусов и партнёры" Оксана Петровская в беседе с Лайфом развеяла пять самых распространённых мифов про отношения без штампа в паспорте.

Адвокат, партнёр адвокатского бюро города Москвы "Соколов, Трусов и партнёры" Оксана Петровская. Фото предоставлено Лайфу

Первое заблуждение звучит так: если у незарегистрированной пары появится ребёнок, он будет "без отца". По словам Петровской, законодательство РФ предусматривает равенство прав и обязанностей отца и матери относительно несовершеннолетнего чада. И, чтобы родившийся у состоящей в гражданском браке пары ребёнок имел те же права, что и дитё расписанных родителей, папа должен быть записан в свидетельство. Признать своё чадо он может добровольно или принудительно через суд.

Адвокат объяснила и про алименты для ребёнка в случае расставания таких супругов. На самом деле они выплачиваются вне зависимости от того, был брак официальный или нет. А для взыскания алиментов достаточно наличия отношений "родитель – ребёнок".

Третье заблуждение — совместное имущество. Его могут иметь и посторонние друг другу люди. Так, квартиру или другое имущество нужно покупать в совместную долевую собственность с установленным размером каждого из сожителей. В договоре купли-продажи стоит ещё указывать конкретные суммы, потраченные каждым из них. Тогда при расставании у гражданских супругов получится разделить квартиру или один из них сможет выплатить другому компенсацию.

Четвёртое: из-за отсутствия штампа в паспорте нельзя доказать факт совместной жизни. Однако всё в точности до наоборот. Доказательства могут быть такими: общие дети, переписка в соцсетях, проживание, отражённое на документах и в словах свидетелей, поездки на отдых, совершение крупных покупок. И всё это должно быть совместным. Сожительство можно установить и в судебном порядке, добавила адвокат.

А ещё многие считают, что гражданский супруг не может получить наследство в случае смерти сожителя. Сама проблема есть, но решить её можно с помощью завещания. Такие документы адвокат посоветовала составить пожилым парам или в случае риска смерти одного из супругов.