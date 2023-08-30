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Опубликовано 30 августа 2023, 17:56

В Госдуме дали совет, как матерям-одиночкам получать больше выплат

Депутат Стенякина призвала лишать родительских прав не платящих алименты отцов

В России у матерей-одиночек есть возможность получать больше выплат от государства, если они смогут доказать неучастие отца ребёнка в воспитании. В частности, неуплату алиментов. Об этом заявила член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"Следует установить и доказать факт неисполнения вторым родителем своих обязанностей по материальному обеспечению ребёнка. После чего обратиться в суд с ходатайством о лишении его родительских прав. Это позволит получить официальный статус матери- / отца-одиночки. После родитель сможет претендовать на соответствующие социальные гарантии со стороны государства", — сказала она в беседе с URA.ru.

Парламентарий также отметила что отцы, которые воспитывают детей самостоятельно, вправе, как и женщины, получить материнский капитал. По её словам программой могут воспользоваться даже россияне с одним ребёнком. Такие изменения начали действовать с 1 января 2020 года.

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Ранее Лайф писал, что президент РФ Владимир Путин поручил сохранить право родителей на детское пособие при выходе из декрета.

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ТАСС / NEWS.ru / Сергей Булкин

Никита Осипов
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