В Госдуме дали совет, как матерям-одиночкам получать больше выплат

В России у матерей-одиночек есть возможность получать больше выплат от государства, если они смогут доказать неучастие отца ребёнка в воспитании. В частности, неуплату алиментов. Об этом заявила член Комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"Следует установить и доказать факт неисполнения вторым родителем своих обязанностей по материальному обеспечению ребёнка. После чего обратиться в суд с ходатайством о лишении его родительских прав. Это позволит получить официальный статус матери- / отца-одиночки. После родитель сможет претендовать на соответствующие социальные гарантии со стороны государства", — сказала она в беседе с URA.ru.

Парламентарий также отметила что отцы, которые воспитывают детей самостоятельно, вправе, как и женщины, получить материнский капитал. По её словам программой могут воспользоваться даже россияне с одним ребёнком. Такие изменения начали действовать с 1 января 2020 года.