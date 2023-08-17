Путин поручил сохранить право родителей на детское пособие при выходе из декрета

Родителям, которые выходят из декретного отпуска после достижения ребёнком полуторагодовалого возраста, обеспечат сохранение права на пособие по уходу за ним. Соответствующее поручение по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023) сегодня дал президент России Владимир Путин.

"Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих сохранение права на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком в случае выхода матери или иных лиц, фактически осуществляющих уход за ребёнком, из отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет", — говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

С такой задачей, как уточняется, российский лидер обратился к кабинету министров, а также к депутатам Государственной думы РФ.