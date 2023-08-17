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17 августа, 13:33

Путин поручил сохранять пособие на детей при росте доходов семьи

Президент РФ Владимир Путин дал ряд поручений по итогам состоявшегося в июне Петербургского международного экономического форума. Среди них указание обеспечить сохранение выплаты ежемесячного пособия на детей, даже если в семье выросли доходы.

"Обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи (включая доходы от трудовой деятельности) в течение срока, на который назначено указанное пособие", — говорится в списке поручений, которые опубликованы на сайте Кремля.

Среди прочих поручений также есть ещё одно, касающееся выплат на детей. Правительству поручено вместе с Госдумой подготовить правки в законы, согласно которым у матери сохранится право на ежемесячное пособие по уходу за ребёнком в случае выхода из декрета до его полуторалетия.

В Госдуме призвали учитывать реальные доходы семей при назначении пособий

В Госдуме призвали учитывать реальные доходы семей при назначении пособий

Ранее Лайф писал, что в Госдуме предложили четырёхдневную рабочую неделю для многодетных родителей. Слуцкий подчеркнул, что такое нововведение поможет создать баланс между работой и семьёй.

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Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Андрей Григорьев
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